Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan 216 sayfalık iddianamede 27'si tutuklu, toplam 35 sanık hakkında ceza istendi.

İddianamede örgüt elebaşı olarak anılan Ü.S. ve H.S. ile örgüt yöneticisi vasfında anılan F.E, E.D, F.G, O.A'nın, "Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak yol kesmek" suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma suçundan 15 yıla, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıla, "başkasını bir malın teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma" suçundan 10 yıla, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etmek suçundan 1 yıla, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 7 yıla, "cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 3 yıla, "basit yaralama" suçundan 1 yıla, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak" suçundan 12 yıla kadar, ayrıca "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi.

İNEGÖLLÜ ÇETE ÜYELERİ

İnegöl'de örgüt üyesi olan O.Y., D.T. Ve T.T.'ye çetenin 10 ayrı eylemine katılma, azmettirme ve lojistik destek sağlama ile mekanlarını kullandırma suçlarından yargılanması başlandı. Örgüt üyelerinin İnegöl'deki bir kafeyi de örgütün faaliyetini sağlaması için mekan olarak kullandığı açıklandı.

Örgüt üyesi diğer 29 sanığa ise çeşitli suçlardan değişen sürelerde hapis ile cezalandırılmaları talep edildi.

27'si tutuklu 35 sanık bugün hakim karşısına çıkacak.