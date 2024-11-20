Olay bugün saat 12.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Sarmaşık sokakta meydana geldi.

E.K.(18), arkadaşı Y. D.(17)'nin kullandığı 16 APP 293 plakalı motosikletle, daha önce tartışma yaşadığı Davut Ç.(29)'ye Mahmudiye mahallesi Sarmaşık sokakta tüfekle ateş etti. Şüpheli kaçarken, şahıs sağ bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Olayın ardından polis ekipleri şüpheli E. K.(18), arkadaşı Y. D.(17)'yi yakaladı. Şahsı tüfekle vuran Eren K., İfadesinde, "Bana yan baktı. Bende bir anlık sinirle ateş ettim. Herhalde yanlış aldım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Şüpheliler sorgulamanın ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.