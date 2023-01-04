Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İnegöl’den Eylül ayında 6, Ekim ayında 7 ve Kasım ayında 11 olmak üzere 24 firmaya 667 milyon 210 bin 938 TL tutarında yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İnegöl’den Eylül ayında 6, Ekim ayında 7 ve Kasım ayında 11 projeye yatırım teşvik belgesi düzenledi. Projeler yüzlerce İnegöllüye istihdam edilmesi planlanıyor.

EYLÜL AYINDA TEŞVİK BELGESİ ALAN FİRMALAR

Ulubir Su’ya Memba Suyu Dolumu için 72 milyon 418 bin lira, Amperino Otomotiv’e elektrikli ulaşım araçları için 66 milyon 406 bin 309 TL, AS Hira Mobilya’ya elektrik üretimi için (Çatı GES) 6 milyon 377 bin 944 TL, Paye Mobilyaya Ahşap koltuk takımı için 4 milyon 495 bin TL, Modasel Mobilyaya Elektrik Enerjisi Üretimini için 4 milyon 205 bin 325 TL ve Turan Metal’e Elektrik Enerjisi Üretimi (Çatı GES) için 3 milyon 485 bin 638 lira verilecek.

EKİM AYINDA TEŞVİK BELGESİ ALAN FİRMALAR

CPL Cartonplast Şirketine elektrik enerjisi üretimi (çatı GES) için 8 milyon 364 bin 420 TL, ETS Ezgi Tekstil Şirketine tevsi için 16 milyon 914 bin 226 TL, Çilek Mobilyaya Elektrik enerjisi üretimi için 45 milyon 32 bin 114 TL, Özcanlar Sandalye Şirketine ahşap, sandalye, masa ve benzeri ürünlerin imalatı için 140 milyon 768 bin 518 TL, Bahadır Usluer Kristal Mobilya’ya yatak ve yemek odası takımı ile ahşap duvar ünitesi, ahşap sandalye üretimi için 23 milyon 699 bin TL, Sedir Mobilya ve Orman Ürünleri şirketi için Elektrik enerjisi üretimi (GES) için 10 milyon 397 bin 740 TL, Depar Mobilya Şirketine Güneşten Elektrik Enerjisi Üretimi (çatı üzeri GES) için 4 milyon 871 bin 200 TL.

KASIM AYINDA TEŞVİK BELGESİ ALAN FİRMALAR

Aracıkan Koltuk Mobilya firmasına modernizasyon, tevsi için 9 milyon 523 bin lira, Bahri Sevinç Orman Ürünleri şirketine elektrik enerjisi üretimi-GES için 10 milyon 129 bin 563 lira, Baleno Orman Ürünleri şirketine mobilya imalatı için 4 milyon 490 bin lira, As Hira Mobilya şirketine mobilya imalatı için 4 milyon 95 bin 339 lira, Altınzambak Tekstil şirketine Elektrik Enerjisi Üretimi (Çatı GES) için 13 milyon 91 bin 800 lira, Astra Metal Mobilya Malzemeleri şirketine mobilya imalatı için 6 milyon 298 bin 841 lira, Pera Sac İşleme Merkezi şirketine mobilya imalatı için 6 milyon 335 bin 81 lira, Parlakoğlu Mühendislik şirketine mobilya imalatı için 13 milyon 234 bin lira, Ertaş Modern Mobilya şirketine mobilya imalatı için 122 milyon 529 bin 104 lira, Adar Mobilya şirketine mobilya imalatı için 45 milyon 890 bin 210 lira, Altınzambak Tekstil şirketine mobilya imalatı için 24 milyon 158 bin 566 lira.