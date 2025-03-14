Geride kalan süreçte önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Taban, özellikle yol ve ulaşım alanında yapılan projelere dikkat çekti. Bursa-Ankara yolu üzerinde gerçekleştirilen asfalt çalışmasının, mevcut asfaltın ömrünü uzatmak amacıyla yapıldığını belirten Taban, İnegöl'de yeni alternatif yollar açılması gerektiğini vurguladı.

"17 kilometre yeni yol açtık"

Alanyurt Metro Boyu Caddesi'nde 2 kilometrelik bir yolu statik kaplama süreciyle hizmete sunduklarını aktaran Başkan Taban, toplamda 17 kilometrelik yeni yol açtıklarını ve yol bakım çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Ayrıca, İnegöl'deki trafik akışını rahatlatmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi’nden kavşak düzenlemeleri talep ettiklerini belirten Başkan Taban, terminal girişi ve Kozluca bölgesinde kavşak çalışmalarının yapılacağını söyledi.

"İnegöl’e 5 yeni kavşak kazandıracağız" diyen Başkan Taban, Büyükşehir Belediyesi’nin onayı doğrultusunda bu projeleri hızla hayata geçirmeye hazır olduklarını dile getirdi.