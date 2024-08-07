Geçen yıl Bursa amatörüne damga vuran İnegöl amatör takımlarımızın, bu yıl başlayacak amatör sezon için gerekli hareketliliğin başlamaması oldukça düşündürücü.

İnegöl amatör liginde bu yıl ekonomik sıkıntılar ve sanayideki işlerin gelir-gider döngüsündeki olumsuz etmenler, amatör spor kulüplerinin faaliyetlerine adeta neşter vuruyor. "Yaprak kıpırdamamak" deyimi, genellikle çok sakin ve hareketsiz bir ortamı tanımlamak için kullanılır. Bu ifade, herhangi bir hareketliliğin veya aktivitenin olmadığı durumlar için mecazi bir anlam taşır. Örneğin, çok sessiz ve hareketsiz geçen sezon öncesi bu dönemde, "İnegöl amatör liglerinde yaprak bile kıpırdamıyor" şeklinde bir deyim kullanırsak, yerinde kullanmış oluruz.

Bu yıl İnegöl amatör liginde, ekonomik sıkıntılar ve sanayideki işlerin olumsuz etkileri, kulüplerin finansal durumunu ciddi şekilde zorlaştırmıştır. Sponsorlukların azalması, maddi desteklerin yetersizliği ve genel ekonomik durgunluk, amatör spor kulüplerinin yaşadığı bu tür ekonomik sıkıntıların başlıca sebeplerindendir. Yerel ekonominin temel taşlarından biri olan sanayideki durgunluk, bölgedeki ekonomik canlılığı da olumsuz yönde etkileyerek spor kulüplerinin ayakta kalmasını daha da zorlaştırmaktadır.

Bu durumda, amatör kulüplerin mali problemlerle başa çıkabilmeleri için çeşitli stratejiler geliştirmeleri ve yeni gelir kaynakları bulmaları gerekmektedir. Ancak mevcut ekonomik koşullar göz önüne alındığında, bu pek de kolay bir iş değildir. İşte bu nedenle, İnegöl amatör liginde "yaprak bile kıpırdamıyor" demek, kulüplerin içinde bulunduğu durumu ve sezon öncesi hareketsizliği oldukça net bir şekilde ifade eder.

Bu zor zamanların üstesinden gelebilmek için amatör kulüplerin daha fazla dayanışma içinde olmaları, yerel yönetimlerin ve halkın desteğini almaları büyük önem taşımaktadır. Sporun toplum üzerindeki olumlu etkilerini ve gençler için sunduğu fırsatları göz önünde bulundurarak, bu tür desteklerin artırılması gerekmektedir.