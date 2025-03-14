Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre, İnegöl'de önümüzdeki günlerde kar yağışları etkili olacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte, İnegöl kışa geri dönüyor.
Kar yağışı gün gün etkisini gösterecek
Meteoroloji’nin tahminlerine göre, İnegöl’de kar yağışları 18 Mart Salı günü başlayarak etkisini sürdürecek.
- 18 Mart Salı günü, İnegöl’de sıcaklık gün boyunca en fazla 10°C olacak. Gece ise hava daha da soğuyarak 2°C’ye kadar düşecek. Havanın bulutlu ve yağmurlu olması beklenirken yer yer karla karışık yağmur yağması tahmin ediliyor.
- 19 Mart Çarşamba günü, yoğun kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık gün boyunca en fazla 2°C olacak. Gece ise hava daha da soğuyarak 0°C’ye kadar düşecek.
- 20 Mart Perşembe günü, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı devam edecek. Gündüz sıcaklık 3°C seviyelerinde seyredecek, gece ise 1°C olması bekleniyor.
- 21 Mart Cuma günü ise kar yağışı ihtimali sürüyor. Gün içinde sıcaklık en fazla 5°C’ye çıkacak, gece ise hava -1°C’ye kadar soğuyacak. Havanın parçalı bulutlu olması beklenirken, zaman zaman kısa süreli kar geçişleri yaşanabileceği tahmin ediliyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ