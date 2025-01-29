Ak, ailesinin kendisini evden attığını ve hukuki süreçlerin işletilmediğini öne sürerek yetkililere çağrıda bulundu.

Gazetemize gelerek açıklamalarda bulunan İsmail Ak, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

“Öncellikle adım İsmail Ak, Alibey mahallesinde ikamet ediyorum şu an, 31 yaşındayım. Sene 2010-2011 yıllarında İnegöl Devlet Hastanesinden öncelikle yüzde 40 daha sonrada 1 yıllık süresi dolduktan sonra da yüzde 92 sağlık kurulu raporu alındı adıma İnegöl Devlet Hastanesinden ailem tarafından. Yüzde 92 sağlık kurulu raporu, Doktor S.O'a özel muayenesinde rüşvet vererek yapıldı bu. Daha sonra Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesinden süresi dolduktan 2 yıllık yüzde 92 raporunun, yüzde 88 sağlık raporu mental retardasyon tanısı yine aynı rapor kullanılarak rüşvetle alınmış rapor kullanıldı.”

Ancak Ak, 2022 yılında Gaziosmanpaşa 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen Adli Tıp raporunda akli melekelerinin yerinde olduğunun tespit edildiğini belirterek, elinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı açık öğretim lisesi mezuniyet belgesi ve İnegöl Devlet Hastanesi’nden alınan “vasi tayini gerek yoktur” raporu bulunduğunu ifade etti.

18 Mart 2024 tarihinde kendisine ait 16 KDD 58 plakalı aracını sattığını söyleyen İsmail Ak, eline para geçmediğini iddia etti. Ak, aracını satmaya zorlandığını ve bu süreçte kardeşi tarafından silah zoruyla tehdit edildiğini belirtti.

“Bu aracı satmak için kardeşim beni silah zoruyla beni tehdit etmiştir ve bundan ötürü kendisini daha önceden 2022 senesinde de aramızda Gaziosmanpaşa 11. Asli Ceza Mahkemesinde olan karardan dolayı ertelenen cezasının da yanacağından kaynaklı annem N.A ile beni ölümle tehdit etmektedir ve şu an annem vasi adayı olarak tekrardan 2024 senesinin 31 Aralık tarihinde İnegöl 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne dilekçe vermiş ve bu sonuçta İnegöl Devlet Hastanesine tekrar vasi için rapor talebinde bulundu.”

İsmail Ak, 27 Ocak 2025 tarihinde jandarma tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini ve burada psikiyatri uzmanı İ.Ş tarafından muayene edildiğini belirtti. Ak, tüm resmi belgeleri sunmasına rağmen “vasi tayini gerekir” şeklinde rapor verildiğini söyledi.

“27.01.2025 tarihinde İnegöl Devlet Hastanesine Jandarma tarafından sevkim yapılıp İ.Ş ismindeki psikiyatri uzmanı tarafından bu göstermiş olduğum belgelere ve aramızdaki husumete dayalı olduğunu belirtmeme rağmen vasiden bu konuda hiçbir şekilde bilgi alınmamasının, akli dengemin yerinde olduğuna dair tüm belgeleri sunmama rağmen vasi tayini gerekir diye rapor tanısı koymuştur.”

İsmail Ak, 5 Şubat 2025 tarihinde İnegöl Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu’nda heyet toplantısı yapılacağını belirterek “İlgili bakanlıklarla, gerekli bakanlıklarla ve Adalet Bakanlığına gerekli işlemler için talepte bulunmama rağmen hiçbir şekilde adli ve idari süreç işlemiyor. Gerekenin yapılmasını arz ediyorum.” Dedi.