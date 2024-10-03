İnegöl Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı, Çarşamba günü yapılan oturumla gerçekleştirildi. 11 gündem ve 1 ilave gündem maddesi ile toplamda 12 konunun ele alındığı toplantıda, şehre ait meseleler meclis üyeleri tarafından tartışılarak karara bağlandı. Toplantı öncesinde ise çevre kirliliğine karşı duyarlı davranışı nedeniyle İnegöllü Enes Kaya isimli genç meclis salonunda misafir edilerek ödüllendirildi.

KENT KAMERALARINA YANSIYAN GÖRÜNTÜSÜYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Enes Kaya, şehir merkezinde motosikletiyle seyir halindeyken kırmızı ışıkta durduğu sırada elindeki çöpü yere atmak yerine cebine koymuş ve bu hareketi de kent kameraları tarafından kaydedilmişti. Görüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaşan Belediye Başkanı Alper Taban, duyarlı gence bu davranışından ötürü teşekkür etmişti. Enes Kaya, dün de meclis toplantısına davet edilerek burada bir kez daha kendisine teşekkür edilip motosiklet kaskı hediye edildi.

“FARKINDALIĞI ARTTIRICI, TEŞCİK EDİCİ BİR DAVRANIŞ”

Meclis toplantısı açılışında Enes Kaya’ya kask hediye eden Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün aramızda Enes Kaya arkadaşımız var. Geçtiğimiz günlerde kendisiyle ilgili bir paylaşım yapmıştık. Kendisi kuryelik yapıyor ve motoruyla seyir halindeyken ışıklarda elindeki çöpünü yere atmayıp cebine koyarak güzel bir harekette bulundu. Farkındalığı arttırıcı, teşvik edici bir davranış oldu. Ben bu duyarlılığından dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Bugün de kendisini davet ettik. Motor kullandığı için de kask hediye etmek istedik” dedi.

BU İŞ OLACAK

Şehrimizde ve ülkemizde çevre konusunda duyarlılığı arttırmamız gerektiğine dikkat çekerek konuşmasını sürdüren Başkan Taban, “Bu konuda denetimler yapıyoruz, kontroller yapıyoruz, çevreyi kirletenlere cezalar tahsis ediyoruz. Ancak bu duyarlı yaklaşımları gördükçe de ben mutlu oluyorum. Bu iş Allah’ın izniyle olacak. Kirletmeyen bir toplumla süreci çok daha güzel noktalara getireceğimizi ben görüyorum. Enes’e de çok teşekkür ediyorum davranışından dolayı” diye konuştu.

NORMALDE DE YERE ÇÖP ATAN BİRİ DEĞİLİM

Enes Kaya isimli genç ise o an tamamen içgüdüsel olarak çöpünü cebine koyduğunu, normalde de yere çöp atan biri olmadığını ifade ederek; “Başkanımızın temizlik konusundaki duyarlılığını biliyordum. Ben de o an elimdeki çöpü cebime koydum. Kask hediyesi için de Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kaskım kırılmıştı, yenisini alacaktım” dedi.

BAŞKAN TABAN’DAN DAVET

Hediye takdimi sonrası meclis gündem maddelerine geçilmeden önce gündeme dair konulara da değinen Başkan Alper Taban, “Cuma günü bu yıl 4’üncüsünü gerçekleştireceğimiz Küçükbaş Hayvancılık Festivalimiz başlıyor. Ben şehrimiz adına çok kıymetli buluyorum bu organizasyonu. Alanyurt Salı Pazarında Cuma 14.00’da açılışını yapacağız. Tüm meclis üyelerimizi ve ilçe halkımızı davet etmek istiyorum. Yine 51’inci Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarımız başladı. Tüm esnaflarımıza hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Çok özel hazırlıklar yapıldı” şeklinde konuştu.