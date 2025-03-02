İnegöl Vehbi Koç İlkokulu 4-L Sınıfı öğrencileri ve aileleri, Sınıf Öğretmenleri Metin Yüksek’in rehberliğinde Bursaspor Kulübü’nün davetlisi olarak Silifke Belediyespor maçını tribünden takip etti. Sezon başından bu yana minik taraftarlar için ayrılan “Özer Matlı Çocuk Tribünü”nde yerlerini alan öğrenciler, Bursaspor’a gönülden destek vermenin coşkusunu yaşadı.

Organizasyon hakkında konuşan Sınıf Öğretmeni Metin Yüksek, “Öğrencilerime uzun zamandır verdiğim bir sözü yerine getirebilmek için kulüple temas halindeydim. Bu süreçte, yönetimde ilgili birimde görev yapan Sayın Ömer Keskin’in desteğiyle 90 adet ücretsiz bilet temin edildi. Öğrencilerimiz ve velilerimiz için üç midibüs kiraladık ve ulaşım masraflarımız, İnegöl Bursaspor Taraftarları Derneği öncülüğünde Luvina Mobilya tarafından karşılandı. Hem kulübümüze hem de Teksas İnegöl ekibine içtenlikle teşekkür ediyorum. Çocuklarımız için unutulmaz bir anı oldu. Şehrinin takımına sahip çıkan yeni nesiller sayesinde Bursaspor her zaman güçlü kalacaktır. Grup liderliğini sürdüren Bursaspor’umuza başarılar diliyorum,” dedi.