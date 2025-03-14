10-12 Mart tarihlerinde annesiyle birlikte Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından misafir edilen Berre, 81 ilin birincileriyle çeşitli etkinliklere katıldı. 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma törenlerine katıldı. Törenin yapıldığı Ada Konferans Salonu çıkışında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile karşılaşan Berre, kendisinin aynı zamanda bir yazar olduğunu belirtti. İnegöl'de düzenlenecek kitap fuarına, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve okul Müdürü Burhanettin Özdemir’in selamlarını ileterek Bakan Tekin’i davet etti. Bakan Tekin, katılım sözü verdi.



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Berre Nur Yavuz’u tebrik ederek başarısından dolayı kendisini kutladı. Türkiye genelinde düzenlenen bu anlamlı yarışmada Bursa'yı temsil eden Berre, yeteneğiyle büyük takdir topladı.