Koku nedeniyle camlarını dahi açamadıklarını belirten vatandaşlar, yetkililerden acil çözüm bekliyor.

Gazetemizin ihbar hattını arayan Orhaniye Mahallesi Akkavak Sokak üzerinde ikamet eden Dursun Ç., “Sokak üzerindeki menfezlerden kanalizasyon suları dışarı taşıyor. Kendi sokağımızla beraber 3 sokak bu durumda. Ne cam açabiliyoruz ne de sokakta burnumuzu kapatamadan gezemiyoruz. Konuyla ilgili İnegöl Belediyesini, Bursa Büyükşehir Belediyesini arayıp bildirdik ama bir türlü dönüş yapmadılar. Sorun gittikçe büyüyor. Bu konuda lütfen yetkililerden çözüm bekliyoruz” dedi.