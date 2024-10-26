İnegöl Fenerbahçeliler Derneği, Hamamlı Köyü İlkokulu/Ortaokulu'nun fiziki yapısı ve eğitim-öğretim faaliyetlerine sürekli destek vermeye devam ediyor. Dernek Başkanı İhsan Gönül, bu konuda yaptığı açıklamada, “Okulumuzun yapımında emeği geçen, başta Kurucu ve Onursal Başkanımız Sayın Refik Tabakoğlu, önceki dönem Başkanımız Sayın Cemal Arık ve bugüne kadar derneğimizde görev alan tüm yönetim kurulu üyeleri ile katkıda bulunan tüm sponsorlarımıza, iş insanlarına, üyelerimize, okul müdürlerimize, idarecilerimize, öğretmenlerimize, Okul Aile Birliği Yönetimlerine, Hamamlı Köyü Muhtarlığına, velilerimize ve sevgili öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Ayrıca, okulun dış cephe boyanması ve panoların düzenlenmesi gibi çalışmalarda emeği geçen Yönetim Kurulu Üyeleri Semih Ulusoy ve Doğan Temizkan ile bu süreci koordine eden Başkan Yardımcısı Nezahat Balkış ve diğer yönetim kurulu üyelerine de teşekkür etti.

Bu gelişmeler, İnegöl Fenerbahçeliler Derneği’nin eğitim alanındaki katkılarını sürdürmekle beraber Fenerbahçe'nin resmi sitesinde yer aldı.