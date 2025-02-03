Kaza saat 10.30 sıralarında İnegöl'ün Hamzabey mahallesindeki Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde meydana geldi. Yokuş aşağı inmekte olan sürücü Ç.Ç.(52) yönetimindeki ahşap yüklü 16 DU 451 plakalı tır sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yol ulaşıma kapanırken, sürücü araçta sıkışarak yaralandı.



Kaza yerine 112, Jandarma ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler sıkışan sürücüyü kurtardı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.