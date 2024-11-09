Geçtiğimiz hafta lider Kastamonu deplasmanında 1-0 yenilerek haftayı puansız kapatan İnegölspor’da moraller bozuk. Yapılan teknik heyet değişikliğine rağmen bir türlü gelmeyen galibiyet nedeniyle stres yaşayan ekip, Beykoz Anadolu karşısında bu kez hata yapmamaya çalışacak.

Teknik Direktör Necati Erkmen takımını bu maça özel olarak hazırladı. İlk galibiyetini almak isteyen Erkmen, sık sık oyuncularıyla toplantılar düzenledi. Son çalışmasını yapan ekip, maçın saatini beklemeye başladı.

BEYKOZ ANADOLU’NUN KARNESİ

Geride kalan 10 hafta sonunda 6 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan ekip, topladığı 19 puanla grupta averajla 9. sırada yer alıyor. Grupta en çok galibiyet alan takımlardan biri olan ekip, deplasmanda oynadığı 5 karşılaşmadan ise 2 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet çıkardı.

10 hafta sonunda rakip fileleri, 18 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 14 gol gördü. Grubun en çok gol atan takımlardan biri olmasına karşın, en çok gol yiyen takımlar arasında da yerini alan ekip tehlikeli gol ayaklarına sahip.

Atılan 18 golde 10 oyuncu direk skora etki ederken, en golcü isim ise attığı 6 golle yıldızlaşan 26 yaşında ki Ozan Pakeker oldu.

MAÇ NE ZAMAN NEREDE?

2. Lig Beyaz Grup 10. Hafta karşılaşmasında İnegölspor-Beykoz Anadolu arasında ki müsabaka, 10 Kasım Pazar günü saat 14.00’de Pera Park İnegöl İlçe Stadında oynanacak.