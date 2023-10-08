TFF 2. Lig kırmızı grupta İnegölspor sahasında ağırladığı Menemen F.K.'yi 5-2 yendi.
Hakemler: Can Cengiz, Emrah Akkaya, Anıl Küçükkaraca
İnegölspor: Bekir Sevgi, Muhammed Samed Karakoç(DK 63 Eren Emre Aydın), Furkan Özyapı(DK 63 Kadir Turhan), Uğur Mustafa Türk(Dk 63 Mustafa Batuhan Altıntaş), Mete Sevinç, Cengiz Ötkün, Orhan Aktaş, Yusuf Talum, Uğur Utlu(DK 88 Emre Toptan), Ferhat Görgülü, Okan Deniz
Menemen F.K.: Oğuz Çalışkan, Muhammed Emir Terzi(Dk 46 Abdulkadir Öksüz), Onur Akdeniz, Feyyaz Belen, Mertcan Açıkgöz(Dk 75 Recep Aydın), Kemal Rüzgar(Dk 61 Sedat Şahintürk), Özkan Yıldırım, Okan Dernek, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Mehmet Alp Kurt(DK 46 Hüsamettin Yener), Samet Ali Kaya(Dk 61 Erhan Kara)
Sarı kart: Uğur Utlu, Furkan Özyapı, Kadir Turhan, Mustafa Batuhan Altıntaş(İnegölspor) Mehmet Alp Kurt, Feyyaz Belen, Erhan Kara(Menemen)
Kırmızı kart: Mustafa Batuhan Altıntaş(İnegölspor) Feyyaz Belen(Menemen)
Goller: Mete Sevinç, Muhammed Samed Karakoç(2) Ferhat Görgülü, Emre Toptan(İnegölspor) Okan Dernek, Erhan Kara(Menemen)
Maçtan dakikalar
32'nci dakikada İnegölspor köşe atışı kazandı. Topum başına geçen Orhan'ın ortasına yükselen Mete'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu.1-0
45'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında Okan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya gelişine kaleye vuran Muhammed'in vuruşu ağlarla buluştu. 2-0
47'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında çalımlarla ceza sahasına giren Cengiz'in pasında Muhammed'in gelişine şutu ağlarla buluştu. 3-0
54'ncü dakikada İnegölspor köşe vuruşu kazandı. Topun başına geçen Orhan'ın ortasına yükselen Ferhat'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 4-0
56'ncı dakikada gelişen Menemen atağında topla buluşan Okan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 4-1
67'nci dakikada Menemen serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Özkan'ın ceza sahasına ortasına kafayla vuran Erhan golü getirdi. 4-2
90+5'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında çalımlarla ceza sahasına giren Serhat'ın pasında topla buluşan Emre'nin vuruşu ağlarla buluştu. 5-2