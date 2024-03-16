TFF 2. Temsilcimiz İnegölspor sahasında ağırladığı İskenderunspor A.Ş.'yi 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Ömer Şivka, Hasan Hüseyin Tetik, Çağrı Yıldırım
Stat: İnegöl ilçe
İnegölspor: Bekir Sevgi, Muhammed Samed Karakoç(Dk 60 Eren Emre Aydın) Nadir Çiftçi, Furkan Özyapı, Serhat Baştan, Yusuf Kocatürk(Dk 71 Emir Özsoy), Kadir Turhan, Orhan Aktaş, Yusuf Talum( Dk 78 Muhammet Berkay Tekke), Ferhat Görgülü, Ömer Gür
İskenderunspor A.Ş.: Ömercan Avcı, Eren Tokat, Ömer Kuşan, Göktan Işılak( Dk 85 Nurettin Korkmaz), Ergin Keleş( Dk 75 Mahmut Bilir) , Turan Tuzlacık( Dk 46 Bertul Kocabaş), Kutay Yokuşlu, Mertan Caner Öztürk, Onur Ural, Abdurrahman Canlı, Muhammed Demirci( Dk 58 Ahmet Sivri)
Sarı kartlar: Nadir Çiftçi, Serhat Baştan(İnegölspor) Muhammed Demirci, Turan Tuzlacık, Bertul Kocabaş (İskenderun)
Kırmızı kart:
Goller: Nadir Çiftçi(Pen)
Maçtan Dakikalar
6'ncı dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına atılan topla buluşan Nadir, kaleci tarafından yere düşürüldü. Hakem penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Nadir, topu ağlarla buluşturdu. 1-0