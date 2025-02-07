Geçtiğimiz haftayı Afyonspor’un ligden çekilmesinden dolayı dinlenerek geçiren Bordo Beyazlılar, İskenderunspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Şu ana kadar ligde oynadığı 20 karşılaşmadan 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 beraberlik çıkaran İnegölspor, topladığı 23 puanla grupta 11. sırada yer alıyor.

Rakip ev sahibi İskenderunspor ise ligde oynadığı 20 karşılaşmada 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik bir performans sergiledi. Ligde topladığı 32 puanla ligde 6. sırada yer alan ekip, bu yılı play-off potasında bitirmeyi hedefliyor.

İNEGÖLSPOR’UN DEPLASMAN KARNESİ

İnegölspor bu sezon deplasmanda ki 10 maça çıktı. Bu maçlardan ikisinden galip çıkan ekip, 1 maçta berabere kalırken, 6 maçı ise kaybetti. 9 maçtan 7 puan çıkaran Bordo Beyazlılar, rakip fileleri 9 kez havalandırırken kalesinde ise 17 gol gördü.

İSKENDERUNSPOR’UN EV KARNESİ

Ev sahibi İskenderunspor ise bu sezon kendi sahasında oynadığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kendi saha ve seyircisi önünde 16 puan toplayan ekip, bu maçlarda rakip fileleri 15 kez havalandırırken kendi kalesinde ise sadece 5 gol gördü.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 21. Haftasında İskenderunspor-İnegölspor arasında ki mücadele 8 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’de Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksinde oynanacak.