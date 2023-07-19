İnegölspor, Karacabey Belediye Spor’dan forvet Uğur Mustafa Türk ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Yardımcısı Serkan Deyirmenci, şunları söyledi:

“Dış transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha önce prensipte anlaşmaya vardığımız Karacabey Belediye Spor’dan forvet Uğur Mustafa Türk ile 2 yıllık anlaşma sağladık. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Uğur kardeşimiz son 3 sezonda oynadığı 114 maçta 52 gole imza attı. Bu alanda kendisini ispatlamış bir kardeşimiz. Uzun yıllardır yaşadığımız forvet sıkıntısını inşallah Uğur kardeşimizle çözmüş olacağız.”

Uğur Mustafa Türk ise İnegölspor gibi büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu belirterek, “Hedefi olan bir takıma geldim. Hedeflerimize ulaşmak için çok çalışmamız gerekiyor. İnşallah sezon sonu taraftarlarımızla birlikte hedefimize ulaşacağız. İnegölspor’un taraftarlarını gördüm. Çok tutkulu bir taraftarı var. Buradan taraftarlarımıza da bir çağrı olsun. Bizi maçlarda yalnız bırakmasınlar. Onlar tribünde biz sahada bir bütün olduğumuz zaman inşallah sezon sonu hedefimize ulaşacağız” şeklinde konuştu.