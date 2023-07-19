Bursa Ticaret Müdürlüğü ekipleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerindeki fahiş fiyatları ve etiket uyumsuzluklarını denetlemek için harekete geçti. Yapılan denetimlerde, vatandaşların şikayetlerini dikkate alan ekipler, bu sorunları tek tek inceleyerek sonuçlandırdı.

İl Ticaret Müdürü İsmail Aslanlar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, denetimlerin marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere tüm ürünlerde gerçekleştirildiğini vurguladı. Özellikle fahiş fiyat artışlarına odaklandıklarını belirten Aslanlar, "Raflarda fiyat etiketleriyle kasa fiyatları arasındaki uyumsuzluğu kontrol ediyoruz. Ayrıca, fiyatların fahiş olup olmadığını, etiketlerdeki ürün fiyatlarının son değişim tarihini ve önceki fiyat bilgilerini, meyve ve sebze reyonlarında ise ürün tanıtımlarının varlığını Hal Kayıt Sistemi Mobil Uygulama üzerinden sorgulayarak inceliyoruz. Aynı zamanda satıştan kaçınma veya stokçuluk gibi durumları da araştırıyoruz." şeklinde konuştu.

Aslanlar, yılın ilk 6 ayında Bursa genelindeki 550 işletmede toplamda 4 bin 400 ürünün denetlendiğini ve bu denetimler sonucunda 1 milyon 727 bin 204 lira para cezası kesildiğini aktardı. Denetimlerin Bursa genelinde devam ettiğini ve Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin de kendi görev alanlarında denetimlerini sürdürdüğünü belirten Aslanlar, tespit ettikleri ihlallere ilişkin tutanakları Ticaret Müdürlüğü'ne ilettiklerini ve gerekli işlemlerin yapıldığını ifade etti.

Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamındaki bu denetimler, Bursa'da tüketicilerin korunması ve adil ticaretin sağlanması amacıyla büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Böylece, piyasada haksız fiyat artışlarının önüne geçilerek vatandaşların mağduriyeti engelleniyor.