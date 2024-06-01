İnegölspor'un Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda yapılması planlanan ve ilk oturumda ertelenen Olağan Genel Kurul toplantısı bugün çoğunluk aranmaksızın yapılması planlanırken yeniden ertelendi. İnegölspor kongresi 9 Haziran’a ertelendi.

İnegölspor'un Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda yapılması planlanan Olağan Genel Kurul toplantısı, gerekli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle bugün saat 19.00'a ertelenmişti. İnegölspor resmi sosyal medya hesabından kongrenin yeniden ertelendiği duyuruldu. Sosyal medyada şu ifadelere yer verildi; Kulübümüzün olağan seçimli genel kurulu 09.06.2024 Pazar günü saat 19.00’a ertelenmiştir”.

Muhabir: İBRAHİM USLU