TFF 2. Lig temsilcimiz İnegölspor, sahasında ağırladığı Sarıyer'le 1-1 beraberliği sürüyor.
Hakemler: Demokrat Özgür Güneş, Hüseyin Can, Muhammet Oğuzhan Öztaş,
İnegölspor: Bekir Sevgi, Furkan Özyapı, Uğur Mustafa Türk, Mete Sevinç, Cengiz Ötkün, Kadir Turhan, Orhan Aktaş, Uğur Utlu, Erkan Arda Çağdaş, Ferhat Görgülü, Okan Deniz
Sarıyer: Ömer Alıcı, Sedat Dursun, Engin Bekdemir, Eray Ataseven, Umut Bulut, Taha Dönmez, Osman Tarık Çamdal, Oğuz Çetinkaya, Fatih Selimhan Solmaz, Cuma Menize, Saruhan Fındıkçı
Sarı kartlar:
Kırmızı kart:
Goller: Cengiz Ötkün(İnegölspor)
Maçtan dakikalar
28'nci dakikada gelişen İnegöspor atağında Uğur ceza sahası dışından sert vurdu. Ceza sahasında topla buluşan Cengiz'in vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
32'nci dakikada İnegölspor kalecisi Bekir'e geri pas yapıldı. Bekir'in uzaklaştırmak istediği top Sarıyer'li Umut'un önüne düştü. Umut'un vuruşu ağlarla buluştu.1-1
Haber Merkezi