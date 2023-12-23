TFF 2. Lig kırmızı gurupta ilk yarının son maçında İnegölspor sahasında Etimesgut Belediyespor'u ağırlıyor.
Hakemler: Alirıza Altunbakır, Mustafa Onur Özgenç, Ferhat Çalar
Stat: İnegöl İlçe
İnegölspor: Bekir Sevgi, Muhammed Samed Karakoç, Furkan Özyapı, Uğur Mustafa Türk, Serhat Baştan, Yusuf Kocatürk, Mete Sevinç, Cengiz Ötkün, Kadir Turhan, Orhan Aktaş, Uğur Utlu
Etimesgut Belediyespor: Ramazan Köse, Nuri Melih Mursal, Aykut Çeviker, Rüstem Yiğit Yıkılmaz, Berk Akgönül(Dk 46 Batuhan Günaldı) Mertcan Caner Öztürk(Dk 46 Fatih Aktay) Seçkin Getbay, Mehmet Sıddık İstemi, Muhammed Bayır, Turan Yılmaz, Miraç Acer
Sarı kartlar:
Kırmızı Kart:
Goller: Furkan Özyapı(İnegölspor)
Maçtan önemli dakikalar
53'ncü dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Mustafa'nın ortasına yükselen Furkan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu.