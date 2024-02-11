Hakemler: Erdem Temel, Melih Kurtuluş, Eren Öksüzler
Stat: İnegöl İlçe
İnegölspor: Bekir Sevgi, Muhammed Samed Karakoç, Muhammet Berkay Tekke, Serhat Baştan, Mete Sevinç, Kadir Turhan, Eren Emre Aydın, Orhan Aktaş, Yusuf Talum, Uğur Utlu, Ömer Gür
Somaspor: Muharrem Tunay Meral, Mahmut Şat, Oğuzhan Ayaydın, Enes Tayfun, Mücahit Aslan, Kenan Fakılı, Kamil Fidan, Erkan Şentürk, Ahmet Hakan Demirli, Rıdvan Dönmez, Abdulkadir Özsüz
Sarı Kartlar:
Kırmızı kartlar:
Maçtan dakikalar
23'ncü dakikada gelişen İnegölspor atağında topla buluşan Samed'in ceza sahası dışından vurdu. Top ağlarla buluştu. 1-0
Kaynak: İbrahim Uslu