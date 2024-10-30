Bordo beyazlı temsilcimiz bugün, 3. Ligde rakiplerine kök söktüren Muş 1984’le karşılaştı. Muş şehir stadında oynanan maçta, 21’nci dakika da Taha Ahmet Balsu ve 31’nci dakikada Noyan Öz attığı gollerle Muşspor ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarı da ise, İnegölspor 87’nci dakikada Uğur Utlu ile skoru 2-1’e getirdi. Maçta başka gol olmayınca turu geçen takım Muşspor oldu.

Hakemler: Halil Erdoğan, Muhammet Munir Dadı, Vedat Güneş, H. Dumlu

İnegölspor: Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, İsmail Kayalı, Bilal Gündoğdu, Mustafa Mete Tetik, Batuhan Günaldı, İsmail Zehir, Hasan Alp Altınoluk, Ahmet Hakan Şahin.

Muşspor: Enes Çetin, Muhammet Fatih Yıldırım, İlker Günaslan, Safa Ali Memnun, Yusuf Yıldırım, Ebu Sıddık Çelik, Metin Yüksel, Cem Çelik, Ahmet Sun, Taha Ahmet Balsu, Noyan Öz.

Sarı kartlar: Mustafa Mete Tetik(İnegölspor) Cem Çelik, Enes Çetin(Muşspor)

Kırmızı Kart: Ahmet Sun (Muşspor)

Goller: Uğur Utlu(İnegölspor) Taha Ahmet Balsu , Noyan Öz(Muşspor)

Kaynak: ÖZNUR DEDE