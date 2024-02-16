PFDK’nın aldığı karar sonrası İnegölspor’a 1 maç seyircisiz oynama ve 21 bin TL para cezası verildi. PFDK'nın aldığı kararda;

“İnegölspor Kulübünün, 11.02.2024 tarihinde oynanan İnegölspor-Somaspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 21.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada İnegölspor Kulübünün, biri açık renk diğeri ise koyu renk olmak üzere en az 2 adet forma setini müsabaka organizasyon toplantısında ve müsabaka saatinde yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına”