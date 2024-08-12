2. Lig temsilcimiz İnegölspor, Afyon'daki hazırlık kampında üçüncü hazırlık maçını Orduspor 1967'ye karşı oynadı. Teknik Direktör Sinan Yücer'in yönetiminde gerçekleştirilen taktik çalışmaları, kamp sürecinin önemli bir parçası oldu. Ancak takım, Orduspor 1967 karşısında 3-1 mağlup oldu.

Önceki hazırlık maçlarında ise İnegölspor, İskenderunspor ile 0-0 berabere kalmış, Menemenspor'u ise 2-1 mağlup etmişti. Bugün saat 18.00’de 4. hazırlık maçında Polatlı Belediye Spor ile karşılaşacak olan İnegölspor’un kamp süreci, bu sonuçlarla birlikte devam ediyor.