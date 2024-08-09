AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman , 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesi değerlendirme toplantısı düzenledi.

Ayhan Salman: Çocuklarımız ve gençlerimizin en iyi şartlarda eğitim alması için gayretli çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Ayhan Salman: İnegöl ve Bursa’mızın eğitim yatırımlarının yakın takipçisiyim.

İNEGÖL’ÜN EĞİTİM YATIRIMLARI MERCEK ALTINDA

2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde İnegöl’de planlanan ve tamamlanan eğitim yatırımlarıyla ilgili olarak AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, İnegöl’de hayırseverler ve bakanlık yatırımlarıyla inşa edilen eğitim kurumlarının hizmete alım takvimleri ile 3. etabı tamamlanan TOKİ Konutları nedeniyle ihtiyaç duyulan ilkokul ve ortaokulun Hacı Sevim Yıldız Eğitim Kampüsü içerisinde açılması müzakere edildi. Ayrıca, Alanyurt Bölgesi’nde yapımı tamamlanan ilkokul ve ortaokulun yeni eğitim ve öğretim döneminde hizmete alınması, ortaöğretim kurumlarında taşımanın kaldırılarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından inşa süreci tamamlanan Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi kız ve erkek pansiyonlarının hizmete alım takvimleri ve protokol aşamasına geçilen hayırsever yatırımları değerlendirildi.

MESLEKİ EĞİTİM TERCİHLERİ %90’LARA ULAŞTI

Toplantıda, ülkemizin iktisadi kalkınmasında önemli bir rol oynayan mesleki eğitim yoluyla nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için yapılan teşvik edici çalışmalar sonucunda, LGS verileri ve yerel yerleştirme sonucunda mesleki eğitim kurumları tercih ve kontenjan doluluk oranının %90’lara ulaştığı vurgulandı.

*GELECEĞİMİZİN TEMİNATI EVLATLARIMIZ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK*

Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl ve Bursa’nın tüm ilçelerinde hayata geçirdiğimiz eğitim yatırımlarıyla, evlatlarımızın en iyi şartlarda eğitim almaları için önemli adımlar attıklarını belirtti. Şehrimizden aldığımız veriler doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile sürekli iletişim halinde olduklarını ve yatırımların tüm aşamalarını titizlikle takip ettiklerini ifade etti. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz için atılan her adımın, büyük ve güçlü Türkiye idealine yapılan bir yatırım olduğunu vurguladı. Ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa edecek evlatlarımız için yatırımlarımıza aralıksız devam edeceğiz. Rabb’im yardımcımız olsun inşallah.