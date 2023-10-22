Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye mahallesinde meydana gelen kazada park halindeki araca çarpan otomobil, devrildi; 2 kişi yaralandı.

Kaza sürücü Muhammed M.(19) yönetimindeki 16 MB 1664 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünde çıktı. Park halindeki 16 KAJ 52 plakalı otomobile çarpan otomobil, devrildi. Kaza sonucu sürücü ve yanındaki Yemin N.(17) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öznur Dede