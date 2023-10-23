İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Bursa İstihdam Zirvesinde İnegöl’e dair değerlendirmelerde bulundu. Başkan Taban, “Gençlerimizin kariyer planlamasına dokunmak önemli. Anne babaların olaya bakışları önemli. Bizim bu noktada özellikle kariyerleri inşa edecek bir ofis kurulabilir mi noktasında çalışmalarımız var” ifadelerini kullandı.

Bursa İstihdam Zirvesi bugün Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Beyazid Salonunda gerçekleştirildi. Düzenlenen zirveye; Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Feridun Yılmaz, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, meslek liselerinin öğrencileri ve çok sayıda davetli katıldı.

YEREL YÖNETİMLERİN İSTİHDAMA KATKISI KONUŞULDU

“Türkiye’nin istihdam sorunu, Bursa İstihdam Zirvesi’nde masaya yatırılıyor” sloganıyla gerçekleştirilen organizasyonda açılış konuşmasını Ekonomi Gazetesi Temsilciler Koordinatörü ve Bursa Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi yaptı. Ardından Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Feridun Yılmaz ve Bursa Valisi Mahmut Demirtaş katılımcılara hitaben konuşmalar gerçekleştirdi. İstihdam zirvesi, daha sonra 3 oturumdan oluşan paneller ile devam etti. Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde yapılan ilk oturumda; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem yerel yönetimlerin istihdam ile ilgili hayata geçirdikleri projeleri anlattı.

İSTİHDAM MERKEZİ İLE İNEGÖL’ÜN İSTİHDAM RÖNTGENİ ÇEKİLİYOR

Bu bölümde İnegöl’ün istihdamı ve İnegöl Belediyesi’nin çalışmalarına ilişkin konuşan Belediye Başkanı Taban,

“İnegöl şehri 300 bin nüfusuyla, 3 tane OSB’si, Küçük Sanayi Siteleriyle birlikte irili ufaklı işletmeleriyle ekonomiye ciddi katkı sunuyor. İnegöl’de aslında resmi rakamlar her ne kadar işsizlik olduğunu gösterse de bize göre gerçekten bir işsizlik söz konusu değil. Burada farklı sektörlerden işletmelerin belediyemize başvurularını, gazetelerde ilanlarını görüyoruz. İşletmeler personel arıyor. Aslında belirli açık iş ilanları var, aynı zamanda iş arayan insanlar da var. Bunların ortak noktada buluşamadığını görüyoruz. Bizler İnegöl Belediyesi olarak bu işin neresinde oluruz diye düşündüğümüzde, göreve geldiğimizde İstihdam Merkezi kurma kararı aldık. Önce gelen talepleri topladık. Erkekler, kadınlar, gençler başvuruyor. Hangi alanda ne talep geldi. Şu ana kadar 3500 kayıt oluşturmuşuz. Özellikle 35 yaş üzeri vatandaşlarımızın işinin daha zor olduğunu gördük. Açık iş pozisyonlarının devam ettiğini, aynı zamanda iş arayan vatandaşların da olduğunu gördük. Açık iş pozisyonları için İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarımıza yeni alanlar ekledik. Örneğin koltuk dikişi ve döşeme gibi alanlarda ihtiyaçlar vardı. Kurslar açarak mesleki eğitimler verdik

sözlerini kullandı.

GENÇLERİN KARİYER PLANLAMASINA DESTEK SAĞLANACAK

Belediyelerin bu konuda destek verebileceğini ancak asli görevi olmadığını kaydeden Başkan Alper Taban,

Mesleki eğitimlerle ilgili Halk Eğitim Merkezlerinin çok kapsamlı çalışmaları var. Belediyeler olarak biz ancak buna katkı verebiliriz. Bizim asli işimiz hizmet üretmek. Gelecek dönemle ilgili de gençlerimizin kariyer planlamasına dokunmak önemli. Anne babaların olaya bakışları önemli. Bizim bu noktada özellikle şu kadar gence iş bulduktan ziyade, kariyerleri inşa edecek bir ofis kurulabilir mi noktasında çalışmalarımız var

diye konuştu.