Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarının doluluk oranları, son yağışlar sonrasında geçen yılın ekim ayına göre yaklaşık yüzde 50 arttı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürü Güngör Gülenç, her iki barajın doluluk oranının yüzde 45 civarında olduğunu belirterek, "Su bolluğuna aldanmamalı, su tasarrufunu sürdürmeliyiz" çağrısında bulundu.

Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı (2 milyon 520 bin metreküp gövde hacmi) ve Nilüfer Barajı (2007 yılında faaliyete giren, 60 milyon metreküp su kapasitesine sahip) geçen yılın ekim ayına göre doluluk oranlarını yaklaşık yüzde 50 arttırdı. Son yağışlarla birlikte şehir, yaklaşık 3 aylık içme suyu ihtiyacını karşılama noktasına geldi.

BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, "Sert bir yaz mevselinden geçtik ve sıcak günler yaşadık. Ancak, bir hafta önce gelen yağmurlarla birlikte barajlardaki su seviyelerimiz geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 arttı. Geçen yıl bu dönemde toplam doluluk oranı yüzde 31 seviyelerindeyken şu an her iki barajın ortalama doluluk oranı yüzde 45 seviyesinde. Bu bizi sevindiren bir durum. Yağmur yağmasa bile ocak sonuna kadar suyumuz yeterli. Gelecek ay için de yağış beklentileri var. Geçen yılki gibi sıkıntılı bir sezon geçirmeyi umuyoruz" dedi.

Gülenç, su tasarrufunun kayıp-kaçak oranlarını azaltmada önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, "Canlıların yaşaması için su gereklidir. Ancak, sadece içme suyu olarak kullanılan suyun dışında bahçelerin sulanması, araçların yıkanması gibi amaçlarla tüketilen su miktarı arttıkça, yaz aylarına kıyasla su tüketimimizin yüzde 20 civarında azaldığını görmekteyiz. En büyük tasarruflardan biri kayıp-kaçak suyun önlenmesidir. Bu konuda Türkiye'de ödül kazanmış bir iliz. Kayıp-kaçak oranlarını neredeyse yüzde 18'e kadar düşürdük. İçme suyunu başka amaçlar için kullanmamamız gerektiğini hatırlatıyoruz. Yeşil alanların sulanması ve özellikle tarımda kullanılan bazı bölgeler dışında içme suyunu diğer amaçlar için kullanmamamız önemlidir. Suyu bol olduğu düşüncesiyle acele etmemeliyiz. Sürdürülebilir su tasarrufuna devam etmeliyiz" dedi.

Kent sakinlerine tasarruf çağrısı yapan Gülenç, "İki barajımızda toplam 30 milyon metreküp rezerv bulunuyor. Geçen yıl bu miktar 18 milyon metreküptü. Yüzde 50 daha fazla su rezervimiz var şu anda. Geçmiş yıllarla kıyaslandığında, bu yıl su rezervimizin sağlıklı olduğunu görmekteyiz. Ancak, suyu tasarruflu kullanma konusundaki ısrarımızı yinelemekte fayda var" diye ekledi.