Gastro İnegöl'de düzenlenen lansman programına Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcısı Melih Ateş, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, daire müdürleri ile davetliler katıldı.

İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun gösterisinin ardından programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Alper Taban: Tasarım müdürümüzü, influencerlarımızı, basın mensuplarımızı, özellikle gastronomi konusundaki üstatlarımızı ve uzmanlarımızı, değerli çalışma ekibi arkadaşlarımı tekrar selamlıyorum. Burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum.

Malumunuz, Turizm Haftası içerisindeyiz. Turizm Haftası’nın hayırlı olmasını, güzel gelişmelere vesile olmasını temenni ederek konuşmama başlamak istiyorum.

İnegöl’ümüz yaklaşık 5 bin yıllık geçmişe sahip. İçerisinde kültürü, doğası, sanayisi ve gastronomisi gibi pek çok değeri barındıran bir şehirde yaşıyoruz. Dolayısıyla şehrimizin tüm zenginliklerini gün yüzüne çıkarmak, üstü örtülü olanları yeniden keşfetmek ve buradan yeni fırsatlar oluşturma çabasıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Biliyorsunuz, şehir araştırmaları merkezimizi aktif hale getirmiştik. Bu merkez üzerinden, az önce bahsettiğim gibi şehrimizi tanıma ve değerlerini ortaya çıkarma çabası devam ediyor. Arkadaşlarımız, geçmişe ait evrakları ve belgeleri gün yüzüne çıkararak İnegöl’e özgü değerleri tespit etmeye çalışacaklar.

Folklor ekiplerimize de çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz günlerde Kazakistan’ın Aktöbe şehrinde düzenlenen Türk Dünyası Etkinlikleri’nin açılışına Türkiye’den davet edilen tek ilçe olduk. Folklor ekiplerimiz burada hem İnegöl’ü hem Bursa’yı hem de Türkiye’yi temsil etti. Bugün sergiledikleri oyunlar da kendi kültürümüzü, yöremizi, bölgemizi ve zenginliklerimizi tanımak açısından çok kıymetli. Gastronomi bir zenginliktir, ancak aynı zamanda kültürel değerlerimiz, örf ve adetlerimiz, geleneklerimiz ve folklorumuz da büyük önem taşıyor. Folklor ekiplerimiz de bu hikâyeyi en güzel şekilde yazmaya, oyunlarını en güzel şekilde sergilemeye devam ediyorlar. Bu da yerel değerlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak ortaya çıkıyor.

Gastronomi anlamında da üniversitelerden kıymetli hocalarımızla yaptığımız çalışmalar neticesinde bu alana yönelmemiz gerektiği tavsiyesi aldık. Sağ olsunlar, başta Prof. Dr. Murat Doğdubay hocamız olmak üzere, hocalarımız bizlere bir çalışma programı, bir yol haritası oluşturdular. Bu kapsamda çalışmalarımızı yürüttük.

Gastronomi anlamında bize güç veren en önemli ürünümüz bildiğiniz gibi İnegöl köftesi. Ama biz bu yola “İnegöl köftesinden daha fazlası” diyerek çıktık. 200’ün üzerinde İnegöl’e özgü yemek çeşidinin olduğunu gördük. Bunları da hemen yan tarafta yer alan gastronomi merkezimizde tanıtmaya, tanımlamaya ve coğrafi işaretlerini almaya devam ediyoruz.

Bu çalışmalar yalnızca bölgemiz için değil; Bursa, ülkemiz ve dünya nezdinde de tanıtım fırsatları oluşturacak potansiyele sahip. Daha önce köftemizin coğrafi işareti zaten vardı. Ardından Mişori sütlü kadayıfı, İnegöl çıpırga bitkisi ve kuru fasulyemiz için de coğrafi işaretler alındı. Bugün ise altıncı ürünümüz olan İnegöl piyazının coğrafi işaretini aldık.

Böylece hem Bursa bölgemizin hem de İnegöl’ümüzün coğrafi işaretli ürün sayısını artırmaya devam ediyoruz. İnegöl piyazı, İnegöl köftesinin yanındaki vazgeçilmezlerinden biri. Sütlü kadayıf da aynı şekilde... Artık her biri coğrafi işaretli, bölgemize ait ürünler olarak karşımıza çıkıyor.

Ancak sadece coğrafi işaret almak yeterli değil. Bu ürünlerin İnegöl’deki köftecilerimizde, lokantalarımızda ve tüm işletmelerimizde en güzel şekilde yer almasını arzu ediyoruz. Bugün bu lansman vesilesiyle sizlerle ürünümüzü paylaşmak, heyecanımızı aktarmak istedik.

Sözlerimi burada noktalarken, başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Arka planda yürütülen marka tescili ve coğrafi işaret süreciyle ilgili birçok ürünümüz daha var. Bugün aldığımız ürünle birlikte altıncı coğrafi işaretli ürünümüze kavuşmuş olduk.

Kıymetli şeflerimiz, bugün sizlere İnegöl’e özgü bu ürünlerden oluşan özel bir menü hazırladı. Şimdi sizlere tadım yaptıracaklar. Şimdiden afiyet olsun diyorum. İnşallah damak tadınıza en güzel şekilde hitap ederiz ve diğer misafirlerimizi de İnegöl’ümüzde en güzel şekilde ağırlamaya devam ederiz.