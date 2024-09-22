Göçmen, yaptığı paylaşımda, "Yüreğimize bir ateş daha düştü. Hastane mesai arkadaşım, kardeşim, komşum İnci Güçtürk, amansız hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Dünyada çektiği sıkıntılar ahirette kefareti olacaktır inşallah" ifadelerini kullandı.

Güçtürk’ün, hastalarına kendi çocuğu hassasiyetinde yaklaşan, kalbi çok güzel bir hekim olduğu vurgulandı. Başhekim, "Acımız tarifsiz. Mevlam kendine rahmet eylesin, başta ailesi olmak üzere hepimize sabırlar versin. Seni hep bu güler yüzün ile hatırlayacağız. Mekânın cennet olsun güzel kardeşim" diyerek duygularını dile getirdi.

İnci Güçtürk'ün cenazesi, bugün öğle namazı sonrası Ortaköy Caminde kılınacak cenaze namazının Ortaköy mezarlığına defnedilecektir. Saat 11:30'da Güçtürk için İnegöl Devlet Hastanesi idari giriş önünde tören gerçekleştirilecek.