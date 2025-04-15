İnegöl'ün sevilen simalarından 75 yaşındaki Dr. Bahri Turgut Kavaklı, geçtiğimiz günlerde böbrek yetmezliği nedeniyle rahatsızlandı. İnegöl Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kavaklı’nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Vefat haberini İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hayrettin Göçmen sosyal medya hesabından duyurdu. Göçmen, “İnegöl olarak hepimizin başı sağolsun. İnegöl'de her bir vatandaşın sağlığına muhakkak dokunmuş olan, kötü gün dostu, iyiliksever, benim doktorluğu seçmemde varlığı ile katkı sağlayan İnegöl'ün Doktoru Bahri Turgut Kavaklı abim vefat etmiştir. Acımız ve hüznümüz büyük. Ancak tüm İnegöl'ün dokunmuş olduğu kalplerden ettikleri duaların ve yaptığı sonsuz iyiliklerin onu darûlbekâda yalnız bırakmayacağına inancım sonsuz. Mekanın cennet olsun güzel insan. Biz İnegöl olarak senden razıydık, mevlam da razı olsun. Başımız sağ olsun” ifadesini kullandı.

Merhum Bahri Turgut Kavaklı’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine, dost ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

Kaynak: HABER MERKEZİ