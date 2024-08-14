ING Türkiye ve KAGİDER iş birliğiyle depremin ardından Kahramanmaraş’ın yeniden kalkınmasına destek olmak amacıyla “Kadın Girişimcilere Turuncu Destek” projesi hayata geçiriliyor. Proje kapsamında, Kahramanmaraş’ta yaşayan kadınların iş gücüne katılımını, girişimci olma potansiyellerini anlamak ve bu süreçteki ihtiyaçlarını belirlemek adına Ipsos Türkiye iş birliğiyle bir araştırma yürütüldü. Araştırmaya göre, girişimci adayı kadınların yüzde 35’i kendi işlerini kurmak için girişimcilik eğitimine ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

Toplumsal yatırımlarıyla kadının güçlendirilmesini destekleyen ING Türkiye ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle depremin ardından Kahramanmaraş’ın yeniden kalkınmasına destek olmak amacıyla “Kadın Girişimcilere Turuncu Destek” projesi hayata geçiriliyor. Depremden etkilenen kadın üreticiler, girişimciler ve girişimci adaylarına yönelik gerçekleştirilen projede, kadınların eğitim ve mentorluk destekleri ile üretim sürecine dahil olmalarına katkıda bulunulması ve sosyal güçlenmeye destek verilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında, Kahramanmaraş’ta yaşayan kadınların iş gücüne katılımını, girişimci olma potansiyellerini anlamak ve bu süreçteki ihtiyaçlarını belirlemek adına Ipsos Türkiye iş birliğiyle “Kahramanmaraşlı Kadınların İş Gücüne Katılımı ve Girişimcilik Potansiyelini Anlama Çalışması” adında bir araştırma yürütüldü. Araştırma ile Kahramanmaraş’taki girişimci olan ya da olmak isteyen kadınların, finansal desteğin yanı sıra, eğitim ve mentorluk desteğine duyduğu ihtiyaca dikkat çekildi. ING Türkiye ve KAGİDER iş birliği ile Kahramanmaraş’ta hayata geçirilen “Kadın Girişimcilere Turuncu Destek” projesi kapsamında sağlanan eğitimler bu ihtiyaçlara göre tasarlandı.

Her 3 girişimci adayı kadından 1’i girişimcilik eğitimine ihtiyaç duyuyor

“Kahramanmaraşlı Kadınların İş Gücüne Katılımı ve Girişimcilik Potansiyelini Anlama Çalışması” araştırmasında yer alan kadınların yüzde 51’i kendi işi olan girişimcilerden, yüzde 25’i bir başkasının yanında çalışanlardan, yüzde 10’u yakın zamanda işten ayrılanlardan, yüzde 8’i ise iş arayanlardan oluştu. Girişimi olan kadınların çoğu girişimcilik ile ilgili en az bir eğitim aldığını belirtirken özellikle finansal destek, ekip kurmak ve doğru pazarları bulma konusunda eğitime ihtiyaç duyduklarını aktardı. Girişimci adayı kadınlar ise kendi işlerini kurmak için en çok ihtiyaç duydukları konunun sermaye olduğunu söylerken, bunu girişimcilik eğitimi takip etti. Girişimci adayı kadınların yüzde 35’i kendi işlerini kurmak için girişimcilik eğitimine ihtiyaç duyduğuna değindi. İhtiyaç duyulan eğitim konuları ise finansal destek sağlanmasına yönelik eğitimler ile mesleki eğitimler olarak öne çıktı. Girişimci ve girişimci adayı kadınların büyük çoğunluğu eğitimlere katılmak istediklerini söyledi. Yüzde 83’ü özel sektör tarafından verilecek eğitimlere katılım göstermek istediğini beyan etti.

Girişimci kadınlara ve girişimci adaylarına sevdiği işi yapabilmek motivasyon sağlıyor

Araştırma, Kahramanmaraşlı girişimci kadınları iş hayatı için motive eden en önemli unsurun “Kendi sevdiği işi yapmak” olduğunu ortaya çıkardı. Girişimci kadınların iş kurmaktaki ana motivasyonları sevdikleri, heyecan duydukları bir işi yapmak ve topluma fayda sağlamak olurken girişimci kadınların neredeyse hepsinin kendileri ile gurur duydukları ve kendileri için en iyi kararı vermiş olduğunu düşündükleri gözlemlendi. Daha önce iş kurmaya çalışmış ya da iş kurmak isteyen kadınlar da girişimci olmak istemelerinin temel nedenlerini para kazanmak ve aynı zamanda sevdiği işi yapabilmek olarak belirtti. Kendi işi olan kadınların işlerini kurma aşamasında en çok zorlandıkları konunun, genel olarak maliyetler ve özellikle iş yeri maliyetleri olduğuna dikkat çekildi.

Her 3 girişimci adayı kadından 2’si girişimci olmak için son 3 yılda en az bir kere adım attı. Araştırma, henüz girişimi olmayan kadınların yüzde 71’nin girişimci olmak için son 3 yılda en az bir kere adım attığını ortaya koydu. Girişimci olmak için adım atan kadınların, en çok zorlandıkları konu yüzde 67 oranıyla ekonomik nedenler olarak ön plana çıkarken, yüzde 15’i girişimcilik eğitimi ve tecrübesinin eksikliğini, yüzde 11’i ise başka bir işte çalışması nedeniyle girişimci olmakta zorluk yaşadığını belirtti.