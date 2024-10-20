Avrupa Estetik Diş Hekimliği Derneği Üyesi Dr.Dt.Funda Özsarı, İngiltere’den gelen hastaların özellikle Ankara’yı tercih etmelerinde uygun fiyatlar ve yüksek kalite hizmetinin etkili olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Her yıl 150 bin ila 250 bin arasında yabancı hasta, uygun fiyatlarla kaliteli diş estetiği hizmeti almak için Türkiye'yi tercih ederken. Ankara, son dönemde özellikle İngiliz hastalar arasında yoğun talep gören şehirlerden biri oldu.

Dijital Gülüş Tasarımı (DSD) teknolojisinin hızla gelişmesinin, hastalara daha etkili ve doğal sonuçlar sunduğunu belirten Dt. Funda Özsarı, Türkiye’de bu hizmetin uygun fiyatlarla sunulmasının diş estetiği alanında ülkeyi cazip bir merkez haline getirdiğini ifade etti. Dt. Özsarı, “Ankara, İstanbul gibi büyük şehirler dışında giderek daha fazla tercih edilen bir destinasyon olmaya başladı” dedi.

"İngiliz hastalarımız son yıllarda Ankara'da kaliteli ve ekonomik diş tedavisi almak için yoğun bir şekilde gelmeye başladılar. Dijital Gülüş Tasarımı ve yapay zeka teknolojilerinin sunduğu doğal ve yüzle uyumlu çözümler, onların tercihlerinde önemli bir rol oynuyor." Açıklamasında bulunan Özsarı, Türkiye’nin hem diş hekimliği teknolojisinde hem de sağlık turizminde gösterdiği başarıyla, İngiltere'den gelen hastaların artan bir yoğunlukta Türkiye’yi, tercih ettiğini kaydetti.

YAPAY ZEKA , SAĞLIK TURİZMİNİ TETİKLİYOR

Dijital Gülüş Tasarımı (DSD) teknolojisine yapay zeka entegrasyonunun, estetik diş hekimliği alanında devrim yarattığını ifade eden Özsarı, hastaların yüz hatlarını, diş yapısını ve kişisel estetik tercihlerine dayalı olarak detaylı analizler yaparak daha hassas ve doğal sonuçlar sunduklarını söyledi.. Özsarı, yapay zeka teknolojileri ile yapılan gülüş estetiği planlamalarının hastaların beklentilerine daha uygun çözümler sunduğunu ve bu nedenle Türkiye’nin diş hekimliği teknolojisinde önemli bir rol oynadığını söyledi.