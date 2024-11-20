İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan’ın oğlu Emre Arslan dünya evine girdi.

İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan’ın oğlu Emre Arslan, ilçede düzenlenen düğünle Yağmur Akkoyun ile dünya evine girdi. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan ellerinde Türk bayraklarıyla davul zurnayla Pazaryeri ilçesinde gelin almaya birlikte gitti. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Bizden kız almak o kadar kolay değil" dese de gelin alımı yöresel oyunların oynamasının ardından gerçekleşti.

Düğüne İnhisar Kaymakamı İrem Ayşegül Çetin, Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Milletvekili Halil Eldemir, Serkan Yıldırım ve beraberinde bir çok protokoller katılım sağladı.