TÜİK'in açıkladığı Nisan ayı verilerine İnşaat Maliyet Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 52,99 artış gösterdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi'ni yayımladı.

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 52,99, aylık ise yüzde 1,03 oranında arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüze 1,37, işçilik endeksi yüzde 0,18 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi ise yüzde 39,80, işçilik endeksi de yüze 102,72 arttı.

Bu arada bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 54,55, aylık yüzde 0,91 oranında arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de yıllık yüzde 48,01, aylık yüzde 1,46 artış gösterdi.

İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranları (%), Nisan ayı tablosuna şöyle yansıdı: