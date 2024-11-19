Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi Ekim 2024 sonuçlarına göre, Bileşik Endeks bir önceki aya göre 0,25 puan azaldı ve 66,89 puana geriledi.İSTANBUL (İGFA) - Faaliyet Endeksi ise bir önceki aya göre 0,6 puan arttı ve 141,7 puana yükseldi. Ekim ayında güven seviyesi, eylül ayına göre 0,45 puan düştü ve 29,58 puana indi. Bir önceki aya kıyasla 0,5 puan azalan ve 53,1 puan seviyesine gerileyen Beklenti Endeksi, bu sonuçla birlikte dokuz ay üstü üste düşüş gösterdi.

İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi’nin Ekim 2024 sonuçları açıklandı. Rapora göre, Bileşik Endeks ekim ayında sınırlı ölçüde gerileme gösterdi.

Özellikle yurt içi faaliyetlerin yüksek sezon içinde zayıf performans gösterdiğine dikkat çekildi. Mevsimsellik katkısının endekslere yansımadığı belirtilirken, iç pazarda yavaşlamanın daha çok hissedildiğine de vurgu yapıldı. İhracat pazarlarında durağanlığın sürdüğüne değinilen raporda, güven ve beklentilerin de zayıf kaldığına yer verildi.