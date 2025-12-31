SAKIN GRİP OLUP C VİTAMİNİ HANGİ MEYVEDE ÇOK DİYE ARAŞTIRMAYIN! ÜSTELİK YAŞ KEMALE ERİNCE İNSANIN AĞZINA GEM VURULUR!

Ne zaman internette gezinseniz mutlaka sağlığımız için birileri şunu yiyin şunu yemeyin! Şeklinde bilirkişilik yaparlar.

Bu kişilerin ne derece konu ile uzman oldukları bilinmez! Ancak bu kişilerin birçoğu Google’dan araştırarak sanki kendi araştırması veya projesi gibi açıklamalarda bulunarak insanların kafasını karıştırmazlar mı? İşte işin en kötü yanı da bu oluyor. Bu bilirkişiler konu ili ilgili birkaç dakika konuşmanın ardından hemen:

“Yorumlarınızı bekliyoruz!” ya da:

“Kanalımıza abone olun!” şeklinde işin ticaretini yapmaktalar.

Özellikle hanımların yemek, tatlı, el işleri gibi konularda bu tip kanallara rağbet ettikleri malum. Ancak işin boyutunu aşıp insanların yiyecek olduğu sebze ve meyvelere de karışmaları pes dedirtecek kadar olması ve hatta haddi aşmalarına şaşmamak elde değil.

Geçenlerde biraz kırgınlığım vardı eşime:

“Hanım şu manavdan bir kilo mandalina alıver gribe iyi gelir!” dedim. Hani birçok bilim adamının turunçgillerin yüksek oranda C vitamini içerdiğini belirtmeleri üzerine bende bu meyveden yiyip kırgınlığımı üzerimden atarım diye düşünmüştüm.

Sağ olsun hanım manavdan istediğim meyveyi alıp getirmek için gittiğinde, bende can sıkıntısından Google’dan hangi meyvede daha çok C vitamini var diye merakla araştırma yapmaya başladım. Bu arada ben diyabet hastası olduğumdan, mandalinayı bir oturuşta ne kadar yemeliyim diye de bu araştırmayı yapmaktaydım. Biraz araştırma yaparken bir kanalda mandalinayı adete her an patlayacak bir bombaya benzetip:

“Bu meyvede şu miktarda glikoz çok var. Bu meyvenin vücuda ve mideye zarar veren asit miktarı şu kadar fazla. Şeker oranı diğer meyvelere oranla çok yüksek…” adam saydıkça sayıyor. Her neyse eşim elinde bir poşet mandalina ile geldi ve poşetten bir adet çıkarıp soymaya başladı. Ben soyulan mandalinaya boynu bükük bakıp:

“Hanım Sağ ol! Onu yemesem. İştahım kaçtı da.” Deyince hanım mandalinayı mecburen kendisi yedi.

Bende ya bu kırgınlığımı atmam için C vitamine ihtiyacım var. Portakal mı yesem, yok, yok oda turunçgillerden o da tehlikeli. O zaman Kivi yiyeyim diye kendi kendime karar aldım ve eşime:

“Hanım sanki Kivi deki C vitamini Mandalinadan daha çok. Sen iyisi mi manavdan birkaç Kivi alıver.” Eşim biraz kızgın ama hani hastayız ya biraz naza kızmadı ve manavın yolunu tuttu. Bu arada içime bir kurt düştü acaba Kivide mandalinada kinden C vitamini çok mu? Düşünüp yeniden Google’dan Kivi hakkında bilgi edinmeye. Yin sanki bir uzman edasında top sakallı biri önce Kiviyi yere göye sığdıramayan şahıs, başladı ahkâm kesmeye:

“Kivi vitamin açısından yüksek bir meyvedir. C vitamini açısından meyveler arasında neredeyse birinci sırayı almaktadır. Ancak?” deyince bende şafak attı. Acaba bu meyvede ne var? Sonra dikkatle adamın anlatacaklarını dinlemeye:

“Kivi meyvesi her ne kadar C vitamini bakından zengin bir meyve ise içeriğinde ki asit oranın yüksek oluşu mide rahatsızlığı olanlar, Reflüsü olanlar, (Behçet hastalığı) ağız ve dil yaraları bulunanların yememeleri tavsiye edilir!” Yine kendi kendime:

“Eyvah bende hem Gastrit, hem de Reflü hem de Behçet hastalığı var!” diye yakınırken, yine hanım elinde bir poşetle içeri girdi. Bana dönüp:

“Bir daha beni manava göndermeyesin diye mevsim meyvelerinden bir kaçar tane aldım. Hangisini istiyorsan ye!” demez mi? Ben elimi meyvelerin üzerinde gezdirip mandalina için, bunda glikoz oranı yüksek şekerimi yükseltir! Kiviye dokundum. Ooo bunun asit oranı çok. Bende hem Reflü, hem de (Behçet hastalığı) var. Bu meyvede çok tehlikeli! Diye meyvelere dokunurken hanım yine kızgınlıkla bana:

“Meyveler arasındaki sıcak bağınızı bitirin ise, hangisini meyveyi soyup vereyim onu söyleyiniz beyefendi!” dedi. Ben boynu bükük:

“Sağol hanım bunların hepsi benim hastalıklarıma zararlı ben iyisi mi, limonlu bir Ihlamur içeyim!” dedim hanım kızgın:

“Be adam! Madem bu meyveler senin hastalıklarına dokunuyordu da, ne diye beni dolap beygiri gibi döndürüp durdun? Veli Efendi hipodromun da yarış atı gibi ev ile manav arasında mekik dokuttun?” ben garip boynu bükük:

“Haklısın hanım yaş kemale erince, dünya nimetleri bize dokunur oluyor!” diye cevap verdim…