Süper Amatör: İki haftadır oynanan 6 karşılaşmadan sadece bir kez galip gelebildik. Geçtiğimiz hafta sonu üçte sıfır çektik. Birinci grupta lider olan Odunlukspor, üçüncü grupta Mustafakemalpaşaspor ve Mudanyaspor play-off’u garantiledi. Dördüncü grup lideri Zaferpor şampiyonluğunu ilan etti. Dördüncü grupta ikincilik için üç takımın kıyasıya rekabeti sürüyor.

B Grubu: Son üç maçını kazanıp 9 puan toplayan Cerrahspor’a 3-0 kaybetti. Yeşil-Beyazlılar son üç maçında 9 puan toplamasına rağmen ligde çok rahatlayamadı. Cerrahspor evinde Tirilyespor’ı misafir edecek. Temsilcimiz rakibini yenerse değerli bir galibiyet almış olacak. Ayrıca Tirilyespor’u da kümede kalma mücadelesinin içine atmış olacak.

C Grubu: Play-off hedefinden uzaklaşan temsilcimiz evinde lig dördüncüsü Hamitlerspor’u misafir edecek. Alanyurtspor bu maçı kazanıp lig üçüncülüğünü sağlamlaştırabilirdi. Ancak maçı konuk ekip 4-1 kazandı. Ligde dördüncü sıraya düşen Alanyurtspor, Orhangazi’nin köklü kulübü Hürspor ligden çekildiği için bu hafta hükmen galip gelecek.

D Grubu: Kurtuluşspor 16.maçınıda deplasmanda Arabayatağıspor ile karşılaştı. İnegöl’deki ilk maçı 2-1 kazanan Kurtuluşspor bu maçı 2-1 kaybetti. Rakip Arabayatağıspor mutlaka kazanması gereken maçı 1-0 geriden gelip kazandı ve ligde kalma umutlarını bu haftaya taşımış oldu. Bu gruptaki takım sayısı az olduğu için Kurtuluşspor’un bu hafta maçı yok. Sarı-Kırmızılılar haftaya evinde lig ikincisi İznik temsilcisi Elbeyli Üzümspor’u konuk edecek. Bu müsabaka temsilcimizin evindeki son maçı olacaktır. İlk yarıdaki karşılaşma 2-2 bitmişti.

1.Küme: Yakında Bursa 1.Küme heyecanı başlayacak. Müsabakaların başlamasına az bir süre kaldı. Transfer heyecanı devam ediyor. Özellikle Karadeniz Güvenspor ve Yenicespor iyi bir kadro kurmak için yola erkenden çıktılar. Aldığımız duyumlara göre Yenicespor ve Karadeniz Güvenspor şampiyonluk için kadro kurmak isterken Gençlergücü ve Doğanspor genç oyuncularla yoluna devam edecek. Hayırlısı olsun.

Altyapı: U 18 gruplarında play-off heyecanı başladı. Grup şampiyonu Gençlergücü play-off’a 1-0 mağlubiyetle başladı. İlk maçında aldığı mağlubiyetle morali bozulan Gençlergücü ikinci maçta İznikspor ile karşı karşıya gelecek. Geçen sene baraj maçında aldığı mağlubiyetle Türkiye Finallerini kaçıran Kurtuluşspor ilk maçında güçlü müessese takımı Robert Boschspor’a 1-0 yenildi. Kurtuluşspor ikinci maçını Gürsu Yenidoğanspor ile oynayacak.