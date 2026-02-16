Geçtiğimiz hafta zirve mücadelesi veren Muğlaspor’a farklı yenilen temsilcimiz İnegölspor,

Cumartesi günü alışık olmadığımız kadar dolu tribünlerin büyük desteği altında konuk ettiği bir hafta önce evinde Kepezspor’la berabere kalarak play-off yolunda büyük bir yara alan Sincan Belediyesi takımını ilk yarıda sahasına kapatan ve bu baskıda sadece rakip stoperi Mete Yıldız’ın ayak arasından ıskaladığı topu Kerem’in gole çevirdiği fakat girdiği bir çok mutlak pozisyonu çimlere gömünce atamayana atarlar sözünü teyit edercesine 45+2’de kalesinde gördüğü sürpriz bir hata golüyle devreye berabere girmek zorunda kaldı.

Bu ilk yarıda işi bitiremeyen temsilcimiz 2.yarıya tedirgin ve dağınık başlayınca hiç beklemediğimiz bir hata golü ile sarsıldık. Bu gol takımımızı ateşledi santra ile birlikte ilk yarıdaki baskıyı tekrarlayınca aradığımız gol yine bir kaleci hatasıyla Taner’den geldi. Taner’in arka direk dibinde vurduğu kafa topunu tutmak isterken elinden kaçırınca beraberlik golümüz geldi. Bu gol 58’nci dakikada geldi. Golden sonra Bu baskıyla gollerimizin devamını beklerken sahadaki oyuncularımız lüzumsuz bir panik ve strese girdi. Kanatlardan getirdiğimiz topları gününde olmayan Yasin ve iyi mücadele etmelerine rağmen Kerem ve Yusuf gole çeviremeyince ilk maçta berabere kaldığımız play-off’taki rakibimiz Sincan Belediyespor’u elimizden kaçırdık. Bu beraberlik Rakibimizi sevindirirken İnegölspor’u üzdü.

Rakip Sincan Belediyespor ilk maçta yenemediği İnegölspor’u, bu sefer beraberliği hedefleyerek çıktı. Ancak özellikle ilk yarıda İnegölspor’un olağanüstü baskısı karşısında çok mahkum bir oyun sergilerken kalesinde çuvalla gol görebileceği ilk yarının uzatma dakikalarında attığı golle ilk yarıda ipten döndü. 2.yarıya yaptığı oyuncu değişiklikleriyle iyi başladı ve yine bir müdafaa hatasından bulduğu golle beraberliği yakaladı. Bu golden sonra kalan 35 dakikada bu skoru koruyarak farklı kaybedebileceği maçtan çok değerli 1 puan çıkardı. Bu beraberlikle play-off’a kalır mı onu bekleyip göreceğiz.

İnegölspor’a gelince teknik heyet maça kalede Bekir, geride Enes-İbrahim-Ahmet-Orhan, ortada Yusuf-Emre-Kerem, ileride Hüseyin-Yasin-Taner tertibiyle çıktığı maçın son çeyreğinde Yusuf’un yerine Taha Recep ve Taner’in yerine Burak’ı oyuna aldı. Maça çok istekli ve baskılı başlayan temsilcimiz golü de erken bulmasına rağmen kanatlardan Hüseyin ve Taner’le getirdiği topları orta saha ve golcümüz Yasin gole çeviremedi. Bunda kanatlarımız Hüseyin ve Taner’in getirdikleri topları kafalarını kaldırarak daha doğru yerlere kesebilselerdi bu maçın sonucunu ilk yarıda belirleyebilirdik. Bu maçta atılan gollerin dördü de müdafaa ve kalecilerin hatasından geldi. Halbuki kanatlardan getirdiğimiz öyle güzel toplar vardı ki onlar gol olsa ilk yarıya bambaşka bir skorla girebilirdik. Kalede Bekir yediği 2 golde daha dikkatli olabilirdi. Ancak kurtardığı 1-2 tane çok ciddi pozisyonda vardı. Geride müdafaamızı rakip forvetler inanılmaz derecede etkisiz olmalarına rağmen aşırı güvenden mi yoksa stresten mi zaman zaman çok dağınık oynadılar. Rakibin bu etkisiz forvetleri kalemize bu kadar gelmemeliydi. Orta sahamızda Yusuf’un cezası nedeniyle takıma oturan ve çok iyi maçlar çıkaran Özcan yoktu. Yusuf-Emre-Kerem üçlüsü ilk yarıda rakibe çok büyük bir baskı kurdu. Ancak 2.yarıda bunu devam ettiremediler. Girdikleri çok önemli pozisyonlar vardı ancak bunları çimlere gömdüler. Forvette iki kanadımız Hüseyin ve Taner çok etkili oldular. İnanılmaz toplar getirdiler. Ancak Tecrübeli golcümüz Yasin gününde değildi. Bu toplarda ağır kaldı. Evimizde oynadığımız maçlarda bu tip sıkışan kilitlenen maçlarda Taha Recep başta olmak üzere diğer yedeklerimizi oyuna alarak 5 değişiklik yapılması ve bu değişikliklerin 2.yarının başında yapılması faydalı olabilir.

Sonuç olarak İnegölspor’umuz bu önemli maçta ilk yarıda işi bitirebilirdi bunu yapamadı. İlk yarıda çok etkili oynadı çok pozisyon buldu ancak bunları maalesef çimlere gömdü. Maçın golleri kaleci ve müdafaa hatalarından geldi. İnegöl sporumuzun kaçırdığı 2 puana yazık oldu. Bu maçın ilk yarısında etkisiz kalan Yasin’in yerine 2.yarı başında Taha Recep girmeliydi. Galibiyet golü gecikince stoper İbrahim’i ileriye alarak Mete oyuna alınabilirdi. Teknik heyetimiz İbrahim’in önceki yıllarda stoperden ileriye giderek 14 tane gol attığını biliyorlar. Bu şekilde kilitlenen maçları bu tip hamlelerle çevirmek mümkündür. Bunu daha önceki yıllarda gördük. İnegölspor bu sezon müthiş bir performans sergiledi. Kümede kalalım yeter derken şu anda play-off’un en şanslı takımlarından biri olduk. İnegölspor fikstürün zorlu kısımlarını bu maçta tamamladı. Kalan maçlarına baktığımızda play-offtaki rakiplerimiz İskenderun ve Adana 01 takımlarından çok daha avantajlı olduğumuz bir gerçek. İlk yarıda kümede kalmayı garantilemiş bir takımımız var. 2. yarıda play-off’u kovalıyoruz. Play-off şansımız çok büyük. Bu nedenle önümüzdeki hafta Beykoz deplasmanından başlayarak kazanmaya başlamalıyız. Çok avantajlı bir fikstürümüz kaldı. Bunu iyi değerlendirebilirsek çok rahat play-off’a kalabiliriz. Bu düşüncelerle İnegölspor’umuza Beykoz deplasmanında başarılar diliyoruz. İnegölspor’umuzun Beykoz maçı başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”