Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
Kurucusu: Kevin Systrom, Mike Krieger
Kuruluş Tarihi: 6 Ekim 2010
Geliştiriciler: Facebook
Orjinal Yazarlar: Kevin Systrom, Mike Krieger
Geliştirme Durumu: Aktif
İşletim Sistemi: iOS 8.0 veya sonraki sürümler, Android 20.2 veya sonraki sürümler, Windows Phone 8
Tür: Fotoğraf ve Video Paylaşımı
Erişilebilirlik: 25 dil
Boyut: 9.94 MB
Resmi Sitesi: www.instagram.com
Instagram Hakkında Bilgi
Instagram, kurulduğu yıl olan 6 Ekim 2010 yılında, bu kadar milyonlara ulaşacağını tahmin etmemişti. İki arkadaş olan Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan bu sosyal ağ, kullanıcılarına ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma imkanı sunmuştu. Fotoğrafları filtreleme özelliğine de sahip olan bu uygulama, hızla yükselişe geçmiş ve milyonlar tarafından kullanılmaya başlanmıştı.
Takvimler ise Nisan 2012 yılını gösterdiğinde Instagram, iki yıl gibi kısa bir süre içerisinde 30 milyon kullanıcıya ulaşmış ve o dönemlerde patlama noktası yaşayan Facebook tarafından site ve 13 çalışanı 1 milyar dolara satın alınmıştır.
Günümüzde her geçen daha da büyüyen ve geliştirilen bu uygulama bizleri yeni özelliklerle de buluşturmuştur. Instagram uygulamasına yüklenen fotoğraflar, normal boyutların aksine daha küçük ve kare şeklinde, 4:3’lük çerçevelik fotoğraflar iken, bu durum bir güncelleme ile değiştirilmiş ve Instagram her kullanıcısına özgür fotoğraflar yükleme imkanı sunmuştur. Ayrıca yüklenebilen video süreleri 15 saniyeden 1 dakikaya uzatılmıştır. Bu uygulamaya gelen bir yeni özellik ise Instagram Stories’tir. Bu özellikte ana sayfayı sola doğru kaydırdığımızda 24 saat içinde silinen fotoğraflar paylaşabiliriz.
Kullanıcıları her gün daha da artan, devamlı gelişen ve büyüyen bu uygulama, 2016 yılı itibari ile 500 milyon kullanıcıya hitap etmektedir.
Instagram Hangi Ülkenin
Cevap: Instagram, Amerika Birleşik Devletleri’nindir.
Instagram’da Kullanılan Aktif Filtreler
- Amaro
- Mayfair
- Rise
- Valencia
- Hudson
- X-Pro II
- Sierra
- Willow
- Lo-fi
- Earlybird
- Sutro
- Toaster
- Brannan
- Inkwell
- Walden
- Hefe
- Nashville
- 1977
- Kelvin
- Slumber
- Crema
- Ludwig
- Aden
- Perpetua
Kaldırılan Filtreler
- Apollo (Versiyon 2.0’da kaldırıldı)
- Gotham (Versiyon 2.0’da kaldırıldı)
- Lily (Versiyon 1.0.6’da kaldırıldı)
- Poprocket (Versiyon 1.0.6’da kaldırıldı, 1.0.7’de tekrar eklenmesine rağmen versiyon 2.0’da kaldırıldı)
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