Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Kurucusu: Kevin Systrom, Mike Krieger

Kuruluş Tarihi: 6 Ekim 2010

Geliştiriciler: Facebook

Orjinal Yazarlar: Kevin Systrom, Mike Krieger

Geliştirme Durumu: Aktif

İşletim Sistemi: iOS 8.0 veya sonraki sürümler, Android 20.2 veya sonraki sürümler, Windows Phone 8

Tür: Fotoğraf ve Video Paylaşımı

Erişilebilirlik: 25 dil

Boyut: 9.94 MB

Resmi Sitesi: www.instagram.com

Instagram Hakkında Bilgi

Instagram, kurulduğu yıl olan 6 Ekim 2010 yılında, bu kadar milyonlara ulaşacağını tahmin etmemişti. İki arkadaş olan Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan bu sosyal ağ, kullanıcılarına ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma imkanı sunmuştu. Fotoğrafları filtreleme özelliğine de sahip olan bu uygulama, hızla yükselişe geçmiş ve milyonlar tarafından kullanılmaya başlanmıştı.

Takvimler ise Nisan 2012 yılını gösterdiğinde Instagram, iki yıl gibi kısa bir süre içerisinde 30 milyon kullanıcıya ulaşmış ve o dönemlerde patlama noktası yaşayan Facebook tarafından site ve 13 çalışanı 1 milyar dolara satın alınmıştır.

Günümüzde her geçen daha da büyüyen ve geliştirilen bu uygulama bizleri yeni özelliklerle de buluşturmuştur. Instagram uygulamasına yüklenen fotoğraflar, normal boyutların aksine daha küçük ve kare şeklinde, 4:3’lük çerçevelik fotoğraflar iken, bu durum bir güncelleme ile değiştirilmiş ve Instagram her kullanıcısına özgür fotoğraflar yükleme imkanı sunmuştur. Ayrıca yüklenebilen video süreleri 15 saniyeden 1 dakikaya uzatılmıştır. Bu uygulamaya gelen bir yeni özellik ise Instagram Stories’tir. Bu özellikte ana sayfayı sola doğru kaydırdığımızda 24 saat içinde silinen fotoğraflar paylaşabiliriz.

Kullanıcıları her gün daha da artan, devamlı gelişen ve büyüyen bu uygulama, 2016 yılı itibari ile 500 milyon kullanıcıya hitap etmektedir.

Instagram Hangi Ülkenin

Cevap: Instagram, Amerika Birleşik Devletleri’nindir.

Instagram’da Kullanılan Aktif Filtreler

Amaro

Mayfair

Rise

Valencia

Hudson

X-Pro II

Sierra

Willow

Lo-fi

Earlybird

Sutro

Toaster

Brannan

Inkwell

Walden

Hefe

Nashville

1977

Kelvin

Slumber

Crema

Ludwig

Aden

Perpetua

Kaldırılan Filtreler

Apollo (Versiyon 2.0’da kaldırıldı)

Gotham (Versiyon 2.0’da kaldırıldı)

Lily (Versiyon 1.0.6’da kaldırıldı)

Poprocket (Versiyon 1.0.6’da kaldırıldı, 1.0.7’de tekrar eklenmesine rağmen versiyon 2.0’da kaldırıldı)

Instagram Hangi Ülkenin? Adlı yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bu bilgiyi siz değerli okuyucularımızla paylaşmaktan mutluluk duyarız. www.hangiulkenin.com sitemizi ziyaret ederek tüm şirketlere ulaşabilirsiniz. Öğrenmek istediğiniz her şeyi yorum olarak yazabilir yada iletişim bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz.