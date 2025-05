İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya, Aydın, İstanbul, Muğla, İzmir ve Bursa olmak üzere toplam 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, İnterpol tarafından kırmızı bülten, mavi bülten ve difüzyon mesajı ile aranan 23 yabancı uyruklu şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya’nın yaptığı açıklamaya göre; Almanya, Rusya, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Irak, Cezayir, ABD, Kazakistan, Arnavutluk ve Tacikistan tarafından haklarında 13 kişi için kırmızı bülten, 1 kişi için mavi bülten ve 9 kişi için difüzyon mesajı (acil yakalama mesajı) çıkarılan şüphelilere yönelik operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldü.

23 şüphelinin (C.M.O., A.L., K.Y., U.I., E.A., A.T., G.G.M., M.A., H.D., R.A., O.K.E., S.B., S.A.M.A., A.S., M.R.S., A.K., A.M., A.K., M.M.N., D.M., F.A.D., Ö.B. ve D.P.), çeşitli ülkelerin adli makamlarınca, uluslararası suç örgütlerine üye olma, kasten insan öldürme, cinsel saldırı, nitelikli dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti gerekçesiyle yakalama kararıyla arandıkları belirlendi.

İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edilen şüphelilerin sınır dışı işlemlerine başlandı.