Türkiye ile Irak arasındaki ilişkiler, yeni bir aşamaya taşındı. Irak hükümeti, resmi yazışmalarda PKK için "yasaklı örgüt PKK" ifadesini kullanma kararı aldı.

Resmi Yazışmalarda PKK İçin Yeni İfade

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Irak ziyaretinde, Irak Başbakanı Muhammed Şia Sudani ve diğer üst düzey yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda Türkiye ve Irak arasındaki ilişkiler derinleşti. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu temaslar sonucunda Irak hükümeti, bölücü terör örgütü PKK için "yasaklı örgüt PKK" ifadesini kullanma kararı aldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen güvenlik zirvesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla terörle mücadele, güvenlik ve askeri iş birliği konuları ele alındı. Zirve sonrasında, Irak Başbakanlığı'nın 23 Temmuz'da Irak Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na gönderdiği belgede, PKK'nın resmi yazışmalarda "yasaklı örgüt PKK" olarak tanımlanacağı belirtildi.

Bu adım, Irak Bakanlar Kurulu'nun 28 Temmuz'da aldığı "PKK'nın resmi yazışmalarda 'yasaklı örgüt PKK' olarak kullanılması" kararına dayanıyor.