Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde yapılan çalışmaları incelemek adına üniversiteye giden iş kadını Didem Zaimoğlu, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile bir araya gelerek desteklerine devam edeceğini belirtti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne gösterdiği desteklerle adından söz ettiren iş kadını Didem Zaimoğlu ve annesi Serap Zaimoğlu, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyaretin ardından Zaimoğlu, Rektör Prof. Dr. Beydemir ile birlikte Tıp Fakültesinde, yapımı devam eden Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Rektör Beydemir, Didem Zaimoğlu’na üniversiteye yaptığı maddi ve manevi destekler için şükranlarını arz ederken, bundan sonraki süreçte yapılabilecek müşterek çalışmaları değerlendirdiler.