İŞKUR, engelli ve eski hükümlü bireylerin istihdamını artırmak ve girişimciliklerini teşvik etmek amacıyla çeşitli hibe programları uygulamaya koyuyor. Bu desteklerle, dezavantajlı grupların ekonomik hayatta daha aktif rol almaları hedefleniyor. İşte İŞKUR’un hibe destek programına dair ayrıntılar:

Kuruluş (Demirbaş) Desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 350.000 TL olmak üzere KDV ve tüm gider kalemleri dahil en fazla 440.000 TL.

Diğer sektörlere yönelik projelerde ise yıllık işletme gideri desteği en fazla 115.000 TL, kuruluş (demirbaş) desteği ise vergiler dahil 435.000 TL’ye kadar, KDV ve tüm gider kalemleri dahil toplamda 580.000 TL olarak sınırlandırılmıştır.

Kasten işlenen bir suçtan dolayı en az bir yıl hapis cezası almış ya da ceza süresine bakılmaksızın belirli suçlardan hüküm giymiş ve cezasını tamamlamış olan eski hükümlüler, affa uğramış olsalar dahi bazı suçlar kapsamında yer almamak kaydıyla, Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimleri aracılığıyla İŞKUR’a başvurarak kendi işini kurma amacıyla sunulan hibe desteğinden faydalanabilir.

DESTEK KALEMLERİ:

Kuruluş (Demirbaş) Desteği: Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde vergiler dahil en fazla 350.000 TL, diğer sektörlere ait projelerde ise vergiler dahil en fazla 435.000 TL.

Engelli bireylerin istihdamını teşvik etmek amacıyla kurulan korumalı işyerlerine çeşitli destekler sağlanıyor.

Destek Kalemleri:

Kuruluş Sermayesi Desteği: Korumalı işyerinin kapasitesini artırmaya yönelik ihtiyaç duyulan sermayenin yüzde 60’ı, kuruluş tarihinden itibaren bir yıl içinde kullanılmak üzere ve 720.000 TL’yi aşmamak kaydıyla hibe olarak verilir.

Engelliler İçin Ücret Desteği: Projenin başlangıcından itibaren korumalı işyerinde istihdam edilen engelli çalışanların maaşları, ilk yıl boyunca brüt asgari ücret esas alınarak destek kapsamında karşılanır.

İşletme Giderleri Desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren bir yıl boyunca işletme giderlerinin (su, elektrik, ısınma, iletişim, tanınırlık) %60'ı, kuruluş sermaye desteğinin %12'sini geçmeyecek şekilde fatura karşılığında destekleniyor.

Engelli bireyler, başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden online olarak gerçekleştirmelidir. İl Müdürlüğü ya da Hizmet Merkezlerine elden ya da posta yoluyla yapılan proje başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Eski Hükümlüler için projeler, Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri (Denetimli serbestlik, koruma kurulları gibi) aracılığıyla hazırlanmalı ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine iletilmelidir.

2025/1. Dönemine İlişkin Engelli ve Eski Hükümlü Proje Başvuruları https://www.iskur.gov.tr adresinde yapılabilir