Büyükada’daki Şakir Paşa Konağı’nda yangın çıktı. Adagazetesi.com.tr'nin aktardığına göre, yangında bir kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin dumandan zehirlenme mi yoksa kalp krizi mi sonucu öldüğü, yapılacak otopsi ile netleşecek. Cenaze, Büyükada Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası’na kaldırıldı.

İtfaiyeye haber verilmesi gecikti

Yangının, Nizam Mahallesi’nde bulunan konağın üst katındaki bir odada başladığı iddia ediliyor. Alınan bilgilere göre, yangına ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı ancak itfaiyeye haber verilmesi gecikti. Olay yerine sonradan ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Polis ve sağlık ekipleri de bölgede incelemelerine devam ediyor.

Daha önce Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar’ dizisinin platosunda yangın çıkmıştı

Geçtiğimiz aylarda, Osmanlı’nın önemli ailelerinden biri olan ‘Şakir Paşa ailesinin hayatını konu alan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar’ dizisinin Kartal'daki platosunda büyük bir yangın çıkmıştı. Bin 200 metrekarelik dev platoda çıkan yangında dizinin Büyükada’daki köşkünü canlandıran dekor tamamen kül olmuştu.