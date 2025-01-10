Bu kapsamda tanınmış Finans Analisti Ekonomi Köşe Yazarı İslam Memiş 13 Ocak pazartesi günü MÜSİAD İnegöl Şubesinin konuğu oluyor.

MÜSİAD İnegöl Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu yaptığı açıklama ile, A’dan Z’ye Ekonomi söyleşileri programlarımıza devam ediyoruz. İnşallah Haziran ayına kadar süreci sağlıklı bir şekilde götürmek için çalışıyoruz. Üyelerimize ve personellerine Ekonomi başlığı altında günün ihtiyaçlarına cevap verecek söyleşi ve eğitimlerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Okşak moderatörlüğünde, Ülkemizin tanınmış simalarından olan Sayın İslam Memiş’i Pazartesi günü saat 19:30’da Şubemizde misafir ederek üyelerimizle buluşturacağız. Bu noktada programımıza MÜSİAD ve Genç MÜSİAD Üyelerimizi ilgili personellerini ve iş dünyamızın değerli temsilcilerini bekliyoruz.