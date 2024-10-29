Halevi, bu stratejinin, daha önce vurmadıkları yerleri hedef almayı içereceğini vurgulayarak, İran’a karşı askeri operasyonlarının belirli bir plan çerçevesinde yürütüleceğini belirtti. Bu açıklamalar, bölgedeki gerilimin artmasıyla birlikte, İsrail’in savunma politikalarını ve olası askeri harekâtlarını daha da görünür hale getiriyor. Halevi’nin bu ifadeleri, İran ile olan çatışmanın daha da tırmanabileceğine dair endişeleri artırırken, uluslararası kamuoyunun dikkatini de çekmiş durumda.

Kaynak: Ensonhaber