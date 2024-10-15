ABD basınında yer alan haberlere göre, İsrail, 1 Ekim'de gerçekleşen füze saldırısı sonrasında İran’a yönelik olası misilleme operasyonlarının nükleer tesisler veya petrol altyapılarını hedef almayacağı konusunda ABD'ye güvence verdi. Bu durum, bölgedeki gerilimi artırmadan daha hedefli bir yaklaşım benimseneceği anlamına geliyor. İsrail, İran’ın askeri kapasitesine karşı tedbirli bir strateji izlerken, ABD'nin de bu güvenceyi dikkate alarak bölgedeki istikrarı koruma çabalarına devam edeceği belirtiliyor. Bu gelişmeler, hem diplomatik ilişkiler hem de güvenlik politikaları açısından önemli bir dönemeç teşkil ediyor.

Kaynak: Gazete Duvar